Feyenoord houdt koppositie Eredivisie in handen

Wie vol op de aanval speelt en lef durft te tonen wordt daar vaak voor beloond. In Sittard namen Orkun Kökcü en de zijnen tegen zijn landgenoot en vedette Burak Yilmaz geen halve maatregelen. Binnen een kwartier leidde Feyenoord al met 2-0. Daar zat een eigen doelpunt bij Ximo Navarro, maar dat moment kwam wel voort uit een door Feyenoord afgedwongen hoekschop en een kopbal van David Hancko die plots op zijn hoofd kwam.

De tweede treffer was er een die de macht van de bezoekers in de eerste helft nog veel meer etaleerde. De opnieuw prima spelende middenvelder Mats Wieffer ramde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied steenhard in de kruising na een vlekkeloze aanval.

En nog voor de pauze lag ook nummer drie in het net bij Fortuna, toen Arianit Ferati de bal terugspeelde op zijn eigen verdediger Dimitrios Siovas en Alireza Jahanbakhsh over het hoofd zag. Die bediende Santiago Gimenez op maat: 0-3. Ook dat momentje kwam weer voort uit het feit dat Feyenoord met tal van aanvallers al weer rond het zestienmetergebied vast zette en niet achteruit liep.

Klassieker

Met FC Groningen en Volendam achter elkaar als tegenstanders in De Kuip de komende weken heeft Feyenoord goede papieren om op 19 maart de Klassieker nog steeds in te gaan als koploper van de Eredivisie. Het enige verschil met de Amsterdammers is dat Feyenoord in de tussenliggende periode ook nog twee Europese partijen tegen Shakhtar Donetsk moet afwerken. De return is zelfs drie dagen voor de uitwedsrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Igor Paixao viert de 1-4. Ⓒ ANP Pro Shots

Tegen die achtergrond is het te begrijpen dat Arne Slot als coach zuinig omgaat met zijn spelers. Zeker gelet op de blessures die er sinds de winterperiode zijn. Sebiastian Szymanski en Gernot Trauner zijn er al weken uit en Quinten Timber is vermoedelijk voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Na een uurtje haalde Slot daarom Jahanbakhsh en Gimenez naar de kant en liet de Brazilianen Danilo en Paixao opdraven. Die laatste zorgde prompt voor de vierde Feyenoord-treffer, nadat Fortuna via Deroy Duarte kort na rust wat terug had gedaan.

’Geheime missie’

Precies in die fase van de wedstrijd speelde zich op de bank bij de thuisclub een geheime missie af, die voor het hele stadion en iedere tv-kijker was in te vullen en daarom allesbehalve geheim bleef. De geschorste trainer Julio Velazquez wilde kennelijk vanaf de tribune nog het een ander rechtzetten tegen Feyenoord en zocht contact met de bank. Dat mocht uiteraard niet binnen de straf van de KNVB en dus gingen de assistenten in een soort innige omhelzing bovenop elkaar zitten in de dug-out, waarbij tussen hun beide hoofden de oortjes van een mobiele telefoon waren gelinkt.

Het kan nog een staartje krijgen, al valt het ook weer moeilijk te bewijzen dat de trainer werkelijk aan de telefoon hing. De tuchtcommissie zal waarschijnlijk geen onderzoek doen naar de belminuten op beide telefoons…

Legioen voelt Coolsingel dichterbij komen

Bovendien moest het gesprek hoorbaar zijn in het stadion, waar de aanhang van Feyenoord – met de geblesseerde eerste doelman Justin Bijlow in hun midden - 90 minuten lang hoorbaar waren en de sfeer bepaalden. Het Legioen voelt de Coolsingel dichterbij komen, ook al zijn er nog elf duels te gaan.

Feilloos was het optreden van Feyenoord niet, want Slot zag dat zijn ploeg ook onnodig twee doelpunten weggaf in Sittard. In de slotfase kopte Siovas nog de tweede binnen voor zijn ploeg.

Reactie Kökcü

„In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht. Ze kwamen nog wel even terug, maar uiteindelijk boekten wij een goede overwinning”, zei Kökcü voor de camera van ESPN. Bij rust was het al 3-0 voor de koploper, die zodoende weer een stapje dichter bij de landstitel kwam.

Na een reeks moeilijke wedstrijden lag onderschatting op de loer, wist ook de captain. „Daar werd vooraf door de trainer ook op gehamerd na een serie van best pittige wedstrijden. Het moeilijkste deel hadden we gehad, maar dit was de belangrijkste wedstrijd, een test voor ons.”

Kökcü keerde terug bij Feyenoord na een schorsing en speelde goed samen met Mats Wieffer, die het mooiste doelpunt van de middag voor zijn rekening nam. Van afstand schoot hij raak voor de 0-2.

„Toen Mats binnenkwam zag je al dat hij voetballend makkelijk mee kon draaien en met hem zijn we veelzijdiger. Hij kan wel schieten, maar ik dacht toen hij aanlegde dat de bal het stadion uit zou gaan”, aldus de tevreden aanvoerder. „Mij hoor je niet klagen, ik ga zo in de bus lekker naar de andere wedstrijden kijken.”

Concurrent Ajax won zondagmiddag uit bij Vitesse met 2-1. PSV treft om 16.45 uur FC Twente in eigen huis.