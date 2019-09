Van Marwijk zet eerste stap richting WK

De 67-jarige Nederlandse bondscoach zag zijn team dinsdag in Kuala Lumpur de eerste kwalificatiewedstrijd winnen van Maleisië: 1-2.

De zege was voor een groot deel te danken aan Ali Ahmed Mabkhout. De spits maakte beide doelpunten, in de 43e en 75e minuut. Maleisië opende in de 1e minuut via Muhammad Syafiq Ahmad al de score.

De Emiraten zijn in de tweede fase van het kwalificatietoernooi in Azië ingedeeld in een groep met, naast Maleisië, Thailand, Vietnam en Indonesië. De poulewinnaar gaat door naar de volgende kwalificatieronde.

Voor Van Marwijk is het zijn vierde klus als bondscoach, na Nederland, Saudi-Arabië en Australië.