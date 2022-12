Omstreden Quincy Promes weer voetballer van het jaar in Rusland

Promes is de laatste tijd vaker in het nieuws omdat hij verdachte is een strafzaak waarbij hem poging tot moord ten laste is gelegd. De 30-jarige oud-speler van Ajax zou op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Promes speelt sinds begin vorig jaar in Moskou na zijn vertrek bij Ajax.

Onlangs kwam naar buiten via Russische media dat Promes probeert een Russisch paspoort te krijgen. Dat zou hem kunnen helpen in het strafproces tegen hem, omdat Rusland geen eigen burgers uitlevert aan andere landen.

