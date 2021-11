ATP Finals: Alexander Zverev overtuigend naar halve finale

De olympisch kampioen, die in Turijn als derde is geplaatst, was donderdag te sterk voor de Pool Hubert Hurkacz: 6-2 6-4. Hij verzekerde zich daarmee van de tweede plaats in de rode groep en een plek bij de laatste vier. Dat lukte hem eerder bij het slottoernooi van 2018, dat hij won, en in 2019.

Zverev staat zaterdag tegenover de favoriet Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereldranglijst. Afgelopen zomer versloeg hij de Serviër in Tokio op weg naar het olympisch goud.