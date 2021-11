ATP Finals: Alexander Zverev overtuigend naar halve finale, Daniil Medvedev blijft Jannik Sinner net de baas

Zverev verzekerde zich daarmee van de tweede plaats in de rode groep en een plek bij de laatste vier. Dat lukte hem eerder bij het slottoernooi van 2018, dat hij won, en in 2019.

Zverev moest donderdag Hurkacz verslaan om door te gaan na zijn nederlaag in drie sets tegen Daniil Medvedev. Het was amper te merken dat de Duitser onder druk stond. In de eerste set denderde hij meteen door naar 4-0 en bleef ook daarna dominant. Zijn Poolse opponent had in de tweede set meer verweer, maar kreeg geen hoop op een zege.

"Sfeer hier is geweldig. Die zal zaterdag nog tintelender zijn, nog beter"

Zverev staat zaterdag tegenover de favoriet Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereldranglijst. Afgelopen zomer versloeg hij de Serviër in Tokio op weg naar het olympisch goud. „Ik weet dat het niet makkelijk gaat worden, maar ik verheug me erop”, keek Zverev vooruit. „De sfeer hier is geweldig. Die zal zaterdag nog tintelender zijn, nog beter.”

Medvedev blijft Sinner op ATP Finals net de baas

Daniil Medvedev heeft ook zijn derde wedstrijd in de rode groep van de ATP Finals gewonnen. De Russische tennisser, al zeker van een plaats bij de laatste vier, bleef de 20-jarige invaller Jannik Sinner net de baas. Na 2,5 uur moest de jonge Italiaan in Turijn zich gewonnen geven: 6-0 6-7 (5) 7-6 (8). Medvedev was eerder in de poulefase te sterk voor de Duitser Alexander Zverev en de Pool Hubert Hurkacz.

Medvedev leek hard op weg naar een heel vlotte zege tegen Sinner, maar na de kansloze eerste set met geen enkele game achter zijn naam bewees de Italiaan toch niet te misstaan tussen de grote jongens in Turijn. Sinner vocht zich knap terug voor eigen publiek, werkte breekpunten weg en sloeg in de tiebreak van de tweede set toe. In de derde set leek hij zelfs op weg naar de zege, maar bij een voorsprong van 4-2 stokte zijn ritme en kon Medvedev zich alsnog herstellen. Sinner, de vervanger van zijn geblesseerd geraakte landgenoot Matteo Berrettini, liet in de tiebreak nog wel twee matchpunten liggen.

Medvedev speelt tegen de winnaar van het duel vrijdag tussen de Rus Andrej Roeblev en de Noor Casper Ruud.