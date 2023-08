Werk aan de winkel voor technisch duo FC Twente

AMSTERDAM - De ontlading bij FC Twente na de winnende goal van Sem Steijn kort voor het einde van de verlenging was groot. Over twee wedstrijden gezien was het volkomen terecht dat de ploeg van trainer Joseph Oosting verder is in de voorrondes van de Conference League ten koste van het voetballend beperkte Hammarby IF. Het tweeluik met de beperkte Zweedse tegenstander maakte echter wel duidelijk dat er nog werk aan de winkel is voor het technische duo Arnold Bruggink-Jan Streuer.

Arnold Bruggink. Ⓒ ANP/HH