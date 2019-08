Broer van Ajacied traint mee bij Telstar

De kans dat de 27-jarige Santiago een contract krijgt aangeboden van de Velsenaren is echter klein, zo stelt trainer Andries Jonker, die benadrukt dat het gaat om een vriendendienst aan Sören Lerby, de zaakwaarnemer van Magallán, met wie hij een goede band heeft.

„Sören vroeg mij of ik hem een dienst wilde verlenen en of Santiago met ons mee mocht trainen. Gezien mijn verstandhouding met Sören, vond ik dat goed”, aldus Jonker in gesprek met RTVNH.

Lisandro Magallan lijkt bij Ajax momenteel ver verwijderd van een basisplaats. De Argentijn, die vorig jaar nog inviel tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League, staat als centrale verdediger in de pikorde achter Joël Veltman, Lisandro Martinez, Perr Schuurs, Edson Alvarez en Daley Blind.