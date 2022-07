Ten Hag weet met United niet te winnen van Aston Villa

Met Donny van de Beek in de basis was het Jadon Sancho die halverwege de eerste helft de score opende. Na een vlot lopende aanval tekende hij met een volley voor de 1-0. De 2-0 was een stuk minder mooi, een wat rommelige eigen goal van Matty Cash.

Na de pauze ging het echter mis tegen de ploeg van Steven Gerrard. Leon Bailey maakte al snel de aansluitingstreffer. Daarna was het lang wachten, maar in de derde minuut van de blessuretijd werd het toch 2-2 via Calum Chambers.

Drama voor Linssen

Paris Saint-Germain was in het Japanse Saitama met 3-0 te sterk voor Urawa Red Diamonds. Pablo Sarabia, Kylian Mbappé en Arnaud Kalimuendo kwamen tot scoren voor de Franse grootmacht.

Bij Urawa Red Diamonds viel Bryan Linssen snel uit met vermoedelijk een spierblessure. Hij kwam in de rust binnen de lijnen, maar deed maar zo'n tien minuten mee.