Guardiola houdt deur naar FC Barcelona open voor Bernardo Silva

„Bernardo is een speler die we heel graag bij ons houden, omdat hij in alles een geweldige voetballer en een fantastisch mens is. Maar al sinds ik als trainer begon bij Barcelona, heb ik nooit spelers willen houden die niet in mijn team willen blijven”, aldus Guardiola. De 28-jarige Portugees speelt sinds 2017 voor Manchester City, waarmee hij al vier keer kampioen van Engeland werd. Silva staat nog drie jaar onder contract in Manchester.

De creatieve middenvelder deed woensdag tegen Barcelona, de club waarmee hij al weken in verband wordt gebracht, ruim een uur mee. „De transfermarkt is nog maar zeven of acht dagen open”, aldus Guardiola. „Als we hem verkopen, moeten we zelf de markt op. En ik wil dat hij blijft. De clubs zouden het eerst eens moeten worden over een transfersom, maar de afgelopen twee jaar hebben we geen enkel bod op hem gehad.”

Alleen als Frenkie de Jong vertrekt

Volgens trainer Xavi van Barcelona ligt het aan City of Silva naar Catalonië komt. De Engelse kampioen moet volgens hem dan willen meewerken aan een transfer.

De komst van de Portugees lijkt alleen mogelijk als Frenkie de Jong vertrekt. Barcelona wil de Oranje-international verkopen, maar zelf voelt De Jong daar weinig voor.