Dansduo Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen smelt samen op het ijs

„We schaatsen best goed, alleen vergeleken bij de paren hier, is het nog heel amateuristisch”, zegt Sherim van Geffen, hier met partner Chelsea Verhaegh. Ⓒ Foto Piet van Es

AMSTERDAM - Eerlijk en ontwapenend als het duo is, worden er vooral geen verwachtingen gewekt. Maar wees vooral welkom in de wereld van Chelsea Verhaegh & Sherim van Geffen, die vrijdag hun kunsten mogen vertonen op de WK kunstrijden in Stockholm. Nederland heeft na 37 jaar weer een dansduo op ijs. „We schaatsen best goed, alleen vergeleken bij de paren die we hier zien, is het nog heel amateuristisch te noemen.”