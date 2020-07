Sport Kort: Hockey Pro League in september hervat

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Lukoki naar Yeni Malatyaspor

15.04 uur: Jody Lukoki gaat volgend jaar voor het Turkse Yeni Malatyaspor voetballen. Dat maakt de vleugelaanvaller bekend op Instagram.

De 27-jarige Lukoki verlaat na 5 jaar het Bulgaarse Ludogoretz Razgrad, met wie hij vier keer kampioen werd. Yeni Malatyaspor is de huidige nummer 13 van de hoogste Turkse voetbalklasse.

Lukoki treft met Mitchell Donald een oude bekende bij Yeni Malatyaspor. Beide voetballers leerden elkaar kennen bij Ajax.

Hockey: Hockey Pro League in september hervat

14.32 uur: De Hockey Pro League wordt na een onderbreking van een half jaar in september hervat in Duitsland. Zowel de Duitse mannen als de vrouwen nemen het op 22 september in Düsseldorf op tegen België. De landencompetitie werd in maart stilgelegd als gevolg van de coronacrisis.

De internationale hockeyfederatie FIH besloot al snel om de tweede editie van de Pro League te verlengen tot de zomer van 2022. Normaal gesproken wordt het toernooi in zes maanden tijd afgewerkt, van januari tot en met juni. De derde editie van de Pro League begint nu in september 2021, na de Olympische Spelen van Tokio, en duurt tot juni 2022.

De Nederlandse mannen hadden zes wedstrijden gespeeld toen de Pro League werd stilgelegd, de vrouwen vijf. Voor beide teams van Oranje staat pas eind oktober de eerste wedstrijd op het programma. Zowel de mannen als de vrouwen spelen dan twee keer tegen Groot-Brittannië.

Voetbal: Pellegrini nieuwe trainer Spaanse voetbalclub Real Betis

13.26 uur: De Chileense trainer Manuel Pellegrini gaat aan de slag bij de Spaanse voetbalclub Real Betis. De 66-jarige Pellegrini begint komend seizoen en ondertekende een contract voor drie jaar in Sevilla. De Chileen werd eind vorig jaar ontslagen bij de Engelse club West Ham United.

Pellegrini werkte eerder in de Spaanse competitie bij Villarreal, Real Madrid en Málaga. In 2013 stapte hij over naar de Premier League. Hij leidde Manchester City in z'n eerste seizoen direct naar de Engelse titel en winst van de League Cup. Pellegrini verliet City in 2016 en verhuisde naar China, waar hij trainer werd van Hebei China Fortune. In 2018 keerde de Chileen bij West Ham terug in de Premier League.

Real Betis ontsloeg afgelopen maand trainer Rubi vanwege de tegenvallende resultaten. Alexis Trujillo maakt het seizoen als interim-trainer af bij de huidige nummer 13 van La Liga.

Voetbal: Arsenal verzet zich tegen schorsing voor Nketiah

13.06 uur: Arsenal legt zich niet neer bij een schorsing van drie duels voor Eddie Nketiah. De huidige nummer 8 van de Premier League heeft beroep aangetekend tegen die straf.

De 21-jarige Nketiah kreeg dinsdag in het duel met Leicester City (1-1) aanvankelijk een gele kaart voor een overtreding op Justin James. Na tussenkomst van de videoscheidsrechter moest hij alsnog met een rode prent van het veld.

Arsenal speelt zondag de beladen stadsderby tegen Tottenham Hotspur en wacht ook nog een duel met Liverpool. Manchester City is de tegenstander van de club uit Londen in de halve finales van de FA Cup.

Judo: Margriet Bergstra neemt afscheid

10.02 uur: Judoka Margriet Bergstra heeft haar loopbaan beëindigd. Ze kiest voor een maatschappelijke carrière en gaat als leerkracht in het basisonderwijs aan de slag.

De 27-jarige Friezin veroverde drie jaar geleden de Nederlandse titel in de klasse tot 57 kilogram. Ze vertegenwoordigde Nederland op veel grote toernooien.

„Na een zware periode ben ik klaar om iedereen te vertellen dat ik heb besloten om te stoppen met judo op het hoogste niveau”, laat Bergstra weten. „Ik zal veel missen: het reizen, de mensen en zelfs de harde trainingen. Maar voorlopig zal ik me concentreren op mijn werk als onderwijzeres.”

Voetbal: Besmettingen MLS-club Nashville neemt toe

07.47 uur: Bij de Amerikaanse voetbalclub Nashville SC hebben volgens Amerikaanse media nog eens vier spelers positief getest op het coronavirus. Het totale aantal positieve gevallen binnen de selectie zou daardoor op negen komen. De club heeft dat nog niet bevestigd.

Nashville meldde dinsdag dat vijf spelers na aankomst in Florida, waar de competitie wordt hervat met het toernooi MLS is Back, positief hebben getest. De wedstrijd van de club tegen Chicago Fire is daarom uitgesteld. Het duel zou woensdag worden gespeeld, op de openingsavond van het toernooi.

FC Dallas moest zich maandag terugtrekken voor het besloten evenement op een resort dat onderdeel is van Disney World, omdat tien spelers en een staflid besmet bleken te zijn. De vrees bestaat dat ook Nashville terug naar huis gaat.