Sport Kort: Judoka Margriet Bergstra neemt afscheid

Judo: Margriet Bergstra neemt afscheid

10.02 uur: Judoka Margriet Bergstra heeft haar loopbaan beëindigd. Ze kiest voor een maatschappelijke carrière en gaat als leerkracht in het basisonderwijs aan de slag.

De 27-jarige Friezin veroverde drie jaar geleden de Nederlandse titel in de klasse tot 57 kilogram. Ze vertegenwoordigde Nederland op veel grote toernooien.

„Na een zware periode ben ik klaar om iedereen te vertellen dat ik heb besloten om te stoppen met judo op het hoogste niveau”, laat Bergstra weten. „Ik zal veel missen: het reizen, de mensen en zelfs de harde trainingen. Maar voorlopig zal ik me concentreren op mijn werk als onderwijzeres.”

Voetbal: Besmettingen MLS-club Nashville neemt toe

07.47 uur: Bij de Amerikaanse voetbalclub Nashville SC hebben volgens Amerikaanse media nog eens vier spelers positief getest op het coronavirus. Het totale aantal positieve gevallen binnen de selectie zou daardoor op negen komen. De club heeft dat nog niet bevestigd.

Nashville meldde dinsdag dat vijf spelers na aankomst in Florida, waar de competitie wordt hervat met het toernooi MLS is Back, positief hebben getest. De wedstrijd van de club tegen Chicago Fire is daarom uitgesteld. Het duel zou woensdag worden gespeeld, op de openingsavond van het toernooi.

FC Dallas moest zich maandag terugtrekken voor het besloten evenement op een resort dat onderdeel is van Disney World, omdat tien spelers en een staflid besmet bleken te zijn. De vrees bestaat dat ook Nashville terug naar huis gaat.