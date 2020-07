Sport Kort: Vier extra coronagevallen bij MLS-club Nashville

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Besmettingen MLS-club Nashville neemt toe

07.47 uur: Bij de Amerikaanse voetbalclub Nashville SC hebben volgens Amerikaanse media nog eens vier spelers positief getest op het coronavirus. Het totale aantal positieve gevallen binnen de selectie zou daardoor op negen komen. De club heeft dat nog niet bevestigd.

Nashville meldde dinsdag dat vijf spelers na aankomst in Florida, waar de competitie wordt hervat met het toernooi MLS is Back, positief hebben getest. De wedstrijd van de club tegen Chicago Fire is daarom uitgesteld. Het duel zou woensdag worden gespeeld, op de openingsavond van het toernooi.

FC Dallas moest zich maandag terugtrekken voor het besloten evenement op een resort dat onderdeel is van Disney World, omdat tien spelers en een staflid besmet bleken te zijn. De vrees bestaat dat ook Nashville terug naar huis gaat.

Voetbal: Amerikaanse voetbalcompetitie hervat met racismeprotest spelers

07.16 uur: Orlando City heeft de openingswedstrijd gewonnen van MLS is Back, het toernooi waarmee de Amerikaanse voetbalcompetitie wordt hervat. Op een afgesloten deel van Disney World in Florida won Orlando City met 2-1 van Inter Miami. Het winnende doelpunt viel diep in blessuretijd en kwam op naam van de Portugese aanvaller Nani.

Voorafgaand aan de wedstrijd protesteerden tientallen spelers van de clubs uit de MLS tegen racisme en discriminatie. De voetballers betraden het veld in zwarte T-shirts, met daarop teksten als ’Black and proud’ en ’Silence is violence’. Op hun eveneens zwarte mondkapjes stond ’Black Lives Matter’. De spelers stelden zich in groepjes per club op en staken één voor één hun rechterhand omhoog. Ze droegen een zwarte handschoen, net als de atleten Tommie Smith en John Carlos bij de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad. De spelers van Orlando City en Inter Miami knielden in de middencirkel.

De MLS werd in maart al na twee speelrondes stilgelegd als gevolg van de coronacrisis. Na een onderbreking van bijna vier maanden hervatten de Amerikaanse clubs het seizoen op een centrale locatie, op het Disney Wide World of Sports-complex bij Orlando. De resultaten uit de groepsfase van het toernooi tellen mee voor de reguliere competitie. FC Dallas moest zich terugtrekken voor het toernooi vanwege een groot aantal besmettingen met het coronavirus binnen de selectie.

De trainers Frank de Boer en Jaap Stam beginnen met respectievelijk Atlanta United en FC Cincinnati zaterdag aan het seizoen.