Tribune in De Goffert bezwijkt onder feestende Vitesse-fans

De eerste twee rijen zakten onder de druk van de springende fans ineens een stuk naar onderen. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De fans en de spelers feestten na een korte pauze gewoon door.

Dak AZ

Het is de tweede keer in ruim twee jaar tijd dat er een deel van een Nederlands voetbalstadion instort. Op 10 augustus 2019 kwam een deel van het dak van het AFAS Stadion van AZ naar beneden tijdens een zware storm. Op dat moment was er niemand in het stadion.

Stewards sluiten het ingestorte deel af. Ⓒ ANP/HH