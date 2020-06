Van Stee: ’Stekelenburg geweldige keeper’

„Ik heb nog nooit met Maarten Stekelenburg of zijn zaakwaarnemer over een transfer gesproken”, zegt Van Stee, die de deur vervolgens openzet. „Maar als hij me morgen belt dat hij graag bij Sparta wil komen voetballen, dan zeg ik natuurlijk niet bij voorbaat ’nee’. Dan zou ik, met hoofdtrainer Henk Fraser erbij, het gesprek met hem aangaan. Dan ben je benieuwd naar de motivatie, de fitheid. Hij heeft in het verleden al bewezen een geweldige keeper te zijn. Een grote naam.”

Stekelenburg gaf in een interview aan Voetbal International woensdag te kennen fitter dan ooit te zijn en graag te willen terugkeren naar de Eredivisie. Zaakwaarnemer Rob Jansen laat weten dat de interesse vanuit Nederland zich opstapelt voor de goalie. De man die een belangrijke pion was in het Nederlands elftal dat in 2010 de WK-finale haalde, keepte de afgelopen drie seizoenen nauwelijks op het hoogste niveau. Hij kwam in slechts vijf (Europese) bekerduels in actie voor Everton. Maar keepers hebben een lang voetballeven en zijn eerder vertoonde kwaliteiten staan buiten kijf. Stekelenburg wordt in september 38 jaar, maar zijn wens te willen terugkeren naar Nederland, toont de ambitie zich hier graag nog een keer te willen laten zien.

Voor Sparta kan Stekelenburg na het vertrek van de Israëliër Ariel Harush de ervaren doelman zijn die er direct staat. De club is benieuwd naar de (financiële) haalbaarheid van de voormalig goalie van Ajax, AS Roma, Fulham, AS Monaco en Southampton.

Heerenveen

Van Stee weet dat niet alleen Sparta op zoek is naar een nieuwe keeper. SC Heerenveen verliest deze zomer zijn drie doelmannen transfervrij. Warner Hahn, Filip Bednarek en Trevor Doornbusch zullen de Friezen verlaten. Eerder werd bekend dat ADO Den Haag-doelman Luuk Koopmans op de radar staat van Heerenveen. De club hoopt tevens de terugkeer van 76-voudig international Klaas-Jan Huntelaar te kunnen realiseren.