PSV’er Dumfries hoopt dat ’slaapuren’ weer toenemen

„Het is een moeilijke tijd geweest. Ik heb weinig ’slaapuren’ gemaakt. Het zijn echt leermomenten geweest voor in mijn rugzak. Het is nu wel weer een fijn gevoel om hier te staan”, aldus Dumfries na de eerste overwinning van PSV in het nieuwe jaar.

Na de desastreuze start van 2020, met een gelijkspel tegen VVV-Venlo (1-1) en FC Twente (1-1), bekeruitschakeling tegen eerstedivisionist NAC Breda (2-0) en het verlies bij Ajax (1-0), nam de crisis in Eindhoven enorme vormen aan. Op de achtergrond werden spelletjes gespeeld die je normaal gesproken niet zo snel ziet bij PSV.

Het deed veel met de jonge spelersgroep, bekende Dumfries zaterdag. „Ik wil zeker niet in de slachtofferrol gaan zitten. Maar het is natuurlijk niet lekker als er zoveel onenigheid is.”

Denzel Dumfries nam de 1-0 voor zijn rekening. Ⓒ ANP Sport

Vier spelers, onder wie Dumfries, spraken de afgelopen week met de clubleiding. Algemeen directeur Toon Gerbrands betrok ook andere mensen erbij en zei vrijdag dat ’de eenheid van geest en denken terug is binnen alle geledingen van PSV’.

Dumfries was blij met dat moment, het was volgens hem nodig. „We hebben gezegd dat we echt afstand zouden nemen van de teleurstellingen. En als staf en spelers positief door zouden gaan.”

Supporters

De supporters van PSV zongen de spelers toe toen ze zaterdag met de spelersbus bij het stadion arriveerden. Dumfries: „De ontvangst was fantastisch. Je merkte dat het wat deed met iedereen. Het was een goed signaal van de supporters naar ons toe. Zo van: we staan achter jullie, we willen met z’n allen vooruit.”

Grappen over aanvallers

Dumfries bezorgde op zijn beurt de supporters een goed gevoel door tegen Willem II na ruim een half uur de score te openen. Zijn zesde doelpunt dit seizoen in de eredivisie alweer en zijn derde dit jaar.

„Of ik er grappen over maak richting onze aanvallers? Dat is nog niet echt de fase nu om dat te doen. We hebben veel kwaliteit in de voorhoede en ik weet zeker dat ook die spelers op een gegeven moment weer hun doelpunten gaan maken.”