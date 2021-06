Groep E: Spanje is topland met vraagtekens

Binnenland

Rob Kemps ziet ruzie rond EK-spot als goede reclame

Snollebollekes-zanger Rob Kemps kan zich niet druk maken over de commotie rond de EK-reclame van Jumbo waarin hij te zien is. Voetbalbond KNVB heeft tevergeefs geprobeerd om de reclamespot van de supermarktketen van de tv te krijgen of te laten aanpassen.