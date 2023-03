FIFA bevestigt: WK voetbal van 2026 telt 104 wedstrijden en tóch groepen met vier landen

Het komende WK telt geen 32 maar 48 deelnemers. De FIFA wilde alle landenploegen aanvankelijk verdelen over zestien poules van drie. Maar de wereldvoetbalbond gaat nu toch vasthouden aan poules met vier ploegen. Daardoor loopt het aantal wedstrijden op tot 104, veertig meer dan tijdens het laatste WK in Qatar dat 29 dagen duurde. Voor het WK van 2026 zijn 40 dagen uitgetrokken.

Infantino was tijdens het WK in Qatar zeer tevreden over het systeem van poules met vier landen. „In veel poules bleef het tot de laatste minuut spannend”, zei hij. De FIFA kan met de uitbreiding van het WK fors meer verdienen. De wereldvoetbalbond zou de komende vier jaar op een omzet van 11 miljard euro rekenen, bijna 4 miljard meer dan in de cyclus naar het WK van Qatar.

De FIFA zei nu dat bij de beslissing veel dingen een rol hebben gespeeld. „We hebben intensief geëvalueerd. Wat we hebben besloten is beter voor de sportieve integriteit en het welzijn van de spelers, het vermindert reisproblemen en maakt het toernooi commercieel en sportief interessanter. Bovendien zijn alle landen nu verzekerd van tenminste drie wedstrijden en krijgen ze bijna evenveel rust tussen de wedstrijden.”

Nieuwe, jaarlijkse clubcompetitie

De FIFA heeft ook besloten dat er vanaf 2024 een nieuwe, jaarlijkse clubcompetitie bijkomt. Daarin spelen de kampioenen van de confederaties tegen elkaar, met een finale op neutraal terrein. Bij voorbaat is de winnaar van de UEFA Champions League verzekerd van deelname aan de eindstrijd.

Het toernooi staat los van het huidige WK voor clubs. Daarvan verandert wel de opzet, zo werd eerder al bekend. Het aantal deelnemers wordt vanaf 2025 opgetrokken van zeven naar 32. Dat toernooi wordt dan om de vier jaar gehouden.