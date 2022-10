Premium Het beste van De Telegraaf

Ten Cate heeft ’zelfde boek gelezen’ in 2006 en steunt trainer van Ajax na tirade ’Alfred Schreuder slachtoffer van organisatie’

Door Valentijn Driessen & Mike Verweij Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Henk ten Cate heeft bij Ajax in hetzelfde schuitje gezeten als de huidige trainer Alfred Schreuder. Daarom wil de 67-jarige Amsterdammer wel iets over de situatie van zijn oude aanvoerder bij NAC vertellen. En over de tirade van Schreuder na de zevenklapper tegen Excelsior (7-1).