Louis van Gaal: ’Ronald Koeman zou goede opvolger zijn’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Qatar

Van Gaal liet zich opnieuw kritisch uit over het WK in Qatar. „Iedereen weet dat ik het belachelijk vind dat het WK daar is”, aldus Van Gaal. „Dat we in een land gaan spelen om het voetbal daar te laten ontwikkelen. Dat is al bullshit. Het gaat om geld, commerciële belangen. Dat doet er toe bij de FIFA. Het klopt niet. Dat kan ik in Qatar zeggen, maar dat helpt de wereld niet van dit probleem af. Ik zit in een groep bij de KNVB die met dit onderwerp bezig is. Dan horen we wat er afgesproken is met andere landen. Ik ben er maandelijks mee bezig. Als het zo uitkomt, zeg ik het.”

Bekijk ook: KNVB in gesprek met Ronald Koeman over opvolging Louis van Gaal

Bekijk ook: Virgil van Dijk ziet terugkeer Ronald Koeman als bondscoach wel zitten

Koeman

Verder liet Van Gaal weten het heel verstandig te vinden dat de KNVB in gesprek is met Ronald Koeman om hem na het WK op te volgen als bondscoach. „Ze zijn bij mij te rade gegaan, ik heb daar inspraak in. Het is niet zo moeilijk. Een jaar geleden was ik de enig beschikbare coach die ervaring had, dat geldt nu voor Koeman. Hij zou een goede opvolger zijn.”

Koeman was tot de zomer van 2020 al bondscoach van het Nederlands elftal. Daarna vertrok hij naar FC Barcelona, waar hij een half jaar geleden werd ontslagen. Tijdens het EK was Frank de Boer bondscoach. Oranje strandde in de achtste finales tegen Tsjechië: 0-2.

Bekijk ook: Bondscoach Louis van Gaal met Oranje op Braziliaanse tour

Memphis

Over Memphis Depay was Van Gaal duidelijk. Die wil hij gewoon opstellen ook al speelt hij de laatste tijd nauwelijks bij FC Barcelona. „Ik heb al eens eerder gezegd dat dat ik van mijn geloof moet vallen. Hij wil graag Cruijff, Bergkamp of Van Persie uit de boeken schieten. Moet ik hem dan niet opstellen omdat hij niet in actie komt?”