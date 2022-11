PSV wilde 50 miljoen euro voor Gakpo: ’Over bod Leeds geen seconde getwijfeld’

Algemeen directeur Marcel Brands liet in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie weten dat het verlangde bedrag de club trainer van Erik ten Hag te gortig was. Het bod van Leeds United was simpelweg niet toereikend. „Er werd veel geschreven dat Leeds 43 miljoen wilde betalen. Maar er lag een bod van 30 miljoen plus 11 miljoen aan bonussen, waarvan 6 miljoen als Leeds de Champions League zou halen. En ze wilden het bedrag uitgesmeerd tot 2028 betalen”, aldus Brands. PSV wees dat bod af. „Geen enkel lid van PSV heeft daar ook maar een seconde over getwijfeld. Ook de rvc was het daarover eens.”

Hoewel de Eindhovenaren gezien hun financiële situatie een flinke uitgaande transfer goed kunnen gebruiken, lijkt Brands er vanuit te gaan dat Gakpo in de winter blijft. Bij de vraag of dit Gakpo’s laatste Ajax-PSV is, stoeide hij een beetje met presentator Milan van Dongen over de exacte vraagstelling. „Nee. Ajax-PSV...? We krijgen ook nog PSV-Ajax (na de winterstop, red.). Maar Ajax-PSV, ja, dan zou dat wel eens kunnen.” „En PSV-Ajax?”, vroeg Van Dongen. „Nee, daarom zei ik ook nee”, aldus Brands.

Technisch directeur

Verder kwam ook de functie van technisch directeur bij PSV ter sprake. Brands liet blijken dat er iemand van buitenaf moet komen. „Op dit moment bestaat het directieteam uit drie mensen: commercieel directeur Frans Janssen, financieel directeur Jaap van Baar en ik. Het liefste hebben we daar een technische man bij”, zei Brands. „Maar als we niet iemand kunnen vinden die direct qua niveau directie-waardig is, dan zoeken we iemand die daarin kan groeien.”

Volgens Brands zijn de al bij PSV werkende Ernest Faber (hoofd jeugdopleiding) en Jan Vennegoor of Hesselink (manager voetbalzaken) geen kandidaten om door te schuiven. „We kijken extern. We hebben op dit moment nog met geen enkele kandidaat gesproken.”

Brands heeft naar eigen zeggen niet de ambitie om zijn oude rol weer op te pakken. „Het is 100 procent zeker dat ik geen technisch directeur wordt.” Naast PSV zitten ook Ajax, Feyenoord en zelfs voetbalbond KNVB op dit moment zonder technisch directeur.