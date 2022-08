AS Roma rondt komst Wijnaldum af: ’Heel warme ontvangst’

Wijnaldum (31) was afgelopen seizoen niet verzekerd van een basisplaats bij PSG en raakte mede daardoor zelfs zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal kwijt.

De Rotterdammer werd donderdag op het vliegveld van Rome al enthousiast onthaald door honderden fans van AS Roma. Een dag later volgde na de medische keuring zijn presentatie. Hij gaat in Rome met rugnummer 25 spelen.

„Ik ben heel blij dat ik nu een Roma-speler ben”, aldus Wijnaldum. „De club heeft aangetoond me erg graag te willen hebben en ook de fans hebben me de afgelopen dagen via social media warm ontvangen. Dat geeft een speler altijd veel vertrouwen. Ik ga 100 procent geven om samen met het team onze doelen te bereiken.”