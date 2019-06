KNVB rekent op ’Oranje-invasie’ in Frankrijk

Via de website van de KNVB zijn zo’n 25.000 kaarten verkocht voor de duels met Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada. De tweede wedstrijd, op zaterdag 15 juni in Valenciennes, was met afstand het meest populair.

Volgens een woordvoerster van de KNVB zitten dan zeker 13.500 Oranjefans in het Stade du Hainaut van Valenciennes, een stad in het noorden van Frankrijk op zo’n 3,5 uur rijden van Utrecht. Voor de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, dinsdag in kustplaats Le Havre, zijn 5100 kaarten verkocht. Voor het laatste groepsduel met Canada, op donderdag 20 juni in Reims, zijn 6100 tickets verkocht aan Nederlandse fans.

De KNVB rekent erop dat in de stadions echter nog aanzienlijk meer Nederlandse fans zullen zitten, die via andere manieren aan kaarten zijn gekomen. De stadions in Le Havre, Valenciennes en Reims hebben allemaal een capaciteit tussen de 21.000 en ruim 25.000 toeschouwers.