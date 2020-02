Bundesliga: Oranje-getint Mainz onderuit, Peter Bosz verliest van Alfred Schreuder

Jeremiah St Juste (L) strijdt om de bal met Robert Lewandowski van Bayern München. Ⓒ AFP

Met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basis en aanwinst Jeffrey Bruma het hele duel op de bank heeft FSV Mainz 05 in eigen huis verloren. Titelverdediger Bayern München bleek een maatje te groot voor de nummer 15 in de Bundesliga: 3-1.