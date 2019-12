Nuis: ’Stond met tranen in m’n ogen’

Kjeld Nuis Ⓒ Hollandse Hoogte

HEERENVEEN - Kjeld Nuis zit met gemengde gevoelens, sinds hij maandagmorgen besloot om zich af te melden voor de belangrijke NK afstanden van komend weekeinde in Thialf. „Aan de ene kant voelt het als een opluchting, omdat er eindelijk duidelijkheid is na anderhalve week wikken en wegen. Aan de andere kant stond ik vanmorgen wel even met tranen in m’n ogen.”