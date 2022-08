Transfermarkt naar kookpunt: wat staat er nog te gebeuren?

Voetbal

Herstelproces Wijnaldum onduidelijk: later deze week besluit over operatie

Pas in de loop van deze week zal een beslissing worden genomen over het herstelproces van Georginio Wijnaldums gebroken scheenbeen en tot die tijd weet niemand, ook de speler zelf niet, hoe lang hij exact uit de roulatie is bij zijn nieuwe club AS Roma.