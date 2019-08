Ihattaren op eigen verzoek niet in Jong Oranje

Ihattaren heeft na overleg met de KNVB en PSV besloten zich niet beschikbaar te stellen, want hij wil in alle rust nadenken over zijn toekomst als international. "Wij hadden hem graag opgeroepen maar respecteren zijn keuze", zegt Van de Looi.

Ihattaren was ook opgenomen in de voorselectie van Marokko en zal een keuze moeten maken voor welk land hij wil uitkomen.

Myron Boadu is voor het eerst opgenomen in de selectie van Jong Oranje, dat het op dinsdag 10 september op De Vijverberg in Doetinchem tegen Cyprus opneemt. Het is de eerste wedstrijd in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021.