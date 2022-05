Ten Hag en Slot onder genomineerden prestigieuze Rinus Michels Award

Onder leiding van Ten Hag veroverde Ajax dit seizoen opnieuw de landstitel. De Amsterdamse ploeg verloor de strijd om de Johan Cruijff-schaal en de KNVB-beker van PSV. Roger Schmidt, de trainer van PSV, is niet genomineerd. Ten Hag werkt komend seizoen bij Manchester United.

Slot leidde Feyenoord in zijn eerste seizoen naar de derde plek in de Eredivisie én naar de finale van de Conference League. De Rotterdammers nemen het woensdag in de Albanese hoofdstad Tirana in de finale op tegen AS Roma. Jans eindigde met FC Twente als vierde, waardoor de club uit Enschede zich plaatste voor de Europa League. Oosting werd met RKC Waalwijk tiende in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Van Wonderen maakte met het gepromoveerde Go Ahead Eagles tot de laatste speeldag kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De oud-international stapt nu over naar sc Heerenveen.

KKD

In de Keuken Kampioen Divisie zijn Dick Lukkien (FC Emmen), Wim Jonk (FC Volendam), Marinus Dijkhuizen (Excelsior) en Rob Penders (FC Eindhoven) genomineerd voor de prijs van trainer/coach van het jaar. Alle hoofdtrainers uit het betaalde voetbal mogen hun stem uitbrengen. De winnaars worden op zondag 26 juni gehuldigd in Garderen.