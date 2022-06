Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdamse Welshman kijkt knarsetandend toe

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

James Lawrence speelt voor Wales, maar woonde in Nederland en speelde voor Ajax, Sparta en RKC Waalwijk. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - Bij de nationale elftallen van Suriname, Curaçao, Marokko, Spanje (Marco Asensio), Duitsland (Robin Gosens), Australië (Aaron Mooy), Nigeria (William Troost-Ekong en Tyronne Ebuehi) en de Verenigde Staten (Sergino Dest) lopen internationals rond met een Nederlandse connectie. Minder bekend is dat dit ook bij Wales het geval is. International James Lawrence, een 29-jarige linksbenige centrumverdediger, is in Engeland geboren en komt dankzij een Welshe oma uit voor The Dragons, maar beschouwt Nederland als zijn tweede vaderland.