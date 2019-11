Advocaat wint direct als trainer van Feyenoord

Advocaat voerde ten opzichte van Jaap Stam enkele wijzigingen door. Het centrale duo bestond uit Jan-Arie van der Heijden en Edgar Ié. Daarnaast koos Advocaat er in Venlo voor om Nicolai Jørgensen, die niet graag op kunstgras speelt, in de spits te zetten. Na een dik kwartier wierp het zijn vruchten af. De Deen kwam na een voorzet van Jens Toornstra goed voor zijn man en tikte in de korte hoek de 0-1 binnen.

Feyenoord viert het openingsdoelpunt van Nicolai Jørgensen tegen VVV. Ⓒ ANP Sport

De Kleine Generaal gaf ook te kennis dat Steven Berghuis voor de rest van het seizoen zijn vaste aanvoerder is. Berghuis betaalde het vertrouwen uit door de 0-2 voor zijn rekening te nemen. De bal belandde wat in de kluts en de linkspoot dacht geen seconde na en nam het leder vol op de slof. De bal plofte uiteindelijk prachtig in het net. Dat was tevens de ruststand in De Koel.

VVV kwam beter uit de kleedkamers dan Feyenoord. De Limburgers hadden meer balbezit en zorgden af en toe voor gevaar. De formatie van Advocaat hield stand, kwamen niet in al te grote problemen en dat veranderde zeker niet na de rode kaart (twee keer geel) van VVV-verdediger Christiaan Kum.

Kanttekening is wel dat Feyenoord, ook toen het met een man meer op het veld stond, op zijn beurt weinig kon creëren in de tweede helft. In de blessuretijd scoorden de bezoekers nog wel vanaf elf meter dankzij Berghuis.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat coachend langs de lijn. Ⓒ ANP

Zo schrijft Feyenoord, ondanks een matige tweede helft, na ruim een maand tijd weer drie punten bij. De laatste keer dat de Rotterdammers wonnen in de Eredivisie was op 29 september tegen FC Twente (5-1).

