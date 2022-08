US Open: Nadal ondanks setverlies door, titelhoudster Raducanu naar huis

„Ik ben heel blij weer terug te zijn. Het is lang geleden dat ik hier gespeeld heb. Ik dacht dat ik misschien nooit meer terug zou komen”, zei Nadal na afloop van de wedstrijd. In 2019 won hij voor het laatst de titel in New York.

Titelhoudster Raducanu verliest in eerste ronde US Open

Titelhoudster Emma Raducanu heeft in de eerste ronde van de US Open verloren van de Franse Alize Cornet. De Franse was in 1 uur en 42 minuten met 6-3 6-3 te sterk voor de Britse Raducanu.

De Britse is slechts de derde vrouwelijke titelverdediger in de geschiedenis van het grandslamtoernooi die in de eerste ronde van het opvolgende toernooi verliest. De vorige keer dat dat gebeurde was in 2017, toen het de Duitse Angelique Kerber overkwam.

Venus Williams. Ⓒ AFP

Venus Williams naar huis

Venus Williams is er niet in geslaagd het voorbeeld van haar zus Serena te volgen op de US Open. De tweevoudig kampioene werd in de eerste ronde met 6-1 7-6 (5) verslagen door de Belgische Alison van Uytvanck.

De 42-jarige Venus Williams wist in 2019 voor het laatst een wedstrijd te winnen op de US Open, het toernooi dat ze in 2000 en 2001 op haar naam schreef.

Voor Venus Williams was het pas haar vierde wedstrijd van 2022. Ze boekte dit jaar nog geen overwinning.

Maandagavond plaatselijke tijd wist de twee jaar jongere Serena Williams wel te winnen. De 23-voudig grandslamkampioene, hoogstwaarschijnlijk bezig aan haar laatste toernooi, maakte onlangs bekend dat ze uitkijkt naar de volgende fase in haar leven. Venus Williams heeft nog niets bekendgemaakt over haar toekomstplannen.

De Kazachse Elena Rybakina, die deze zomer nog de beste was op Wimbledon, werd in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer 25 van de wereld verloor met 6-4 6-4 van de Française Clara Burel.

Oud-winnares Osaka strandt in eerste ronde

Naomi Osaka is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De tweevoudig winnares van het Amerikaanse grandslamtoernooi verloor in New York in twee sets van de Amerikaanse Danielle Collins: 7-6 (5) 6-3.

De 28-jarige Collins was dit jaar finaliste van de Australian Open, waar ze de eindstrijd verloor van de inmiddels gestopte Ashleigh Barty. Osaka, voormalig nummer 1 van de wereld, won de US Open in 2018 en 2020, maar kende dit jaar een moeizame aanloop. In Toronto gaf de 24-jarige Japanse op vanwege rugklachten, in Cincinnati verloor ze ook in de eerste ronde.

Osaka begon nog goed en nam een 3-0 voorsprong in de eerste set. Collins knokte zich echter terug en was de beste in de tiebreak. In de tweede set kwam de Amerikaanse op 5-3. Osaka kreeg nog twee breakkansen in de daaropvolgende game, maar Collins sloeg op haar eerste matchpoint meteen toe.

Iga Swiatek. Ⓒ ANP/HH

Swiatek staat slechts drie games af

Iga Swiatek heeft bij haar eerste duel op de US Open slechts drie games afgestaan. De Poolse nummer 1 van de wereld liet de Italiaanse Jasmine Paolini met 6-3 6-0 kansloos.

Swiatek maakte het in het Louis Armstrong Stadium na 1 uur en 6 minuten af op haar tweede wedstrijdpunt. „Ik wist haar steeds meer aan het lopen te krijgen en ging steeds beter spelen. Ik hou van dit soort wedstrijden, omdat het goede tests voor me zijn en de dingen die ik heb getraind tot uitvoering kan brengen”, zei de dit jaar zo dominante Poolse.

Swiatek kende een moeizame voorbereiding op de US Open. Waar ze maandenlang ongeslagen was, verloor ze tussen Wimbledon en de US Open drie keer vroegtijdig. In Toronto en Cincinnati, twee belangrijke voorbereidingstoernooien, bleef ze in de derde ronde steken.

De 21-jarige Swiatek is op de US Open nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde. Vorig jaar verloor ze bij de laatste zestien van de Zwitserse Belinda Bencic.