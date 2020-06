’Historisch’ sponsorcontract voor voetbalster Ada Hegerberg

De 24-jarige aanvalster van Olympique Lyon heeft zich naar verluidt voor tien jaar verbonden aan het Amerikaanse concern. De sponsordeal zou haar in totaal een bedrag van 1 miljoen euro opleveren.

De manager van Hegerberg sprak van een historisch contract. „Voor zowel Ada als voor het vrouwenvoetbal.”

Mondiale ambassadeurs

Hegerberg, ploeggenote van de Nederlandse international Shanice van de Sanden, treedt bij Nike toe tot een select groepje van mondiale ambassadeurs. Ook Cristiano Ronaldo, LeBron James, Naomi Osaka, Serena Williams, Neymar en Kylian Mbappé staan bij de sportkledingfabrikant onder contract.

„Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Nike en ik hebben een gezamenlijk doel om de vrouwensport de komende jaren te promoten”, liet Hegerberg weten. Ze won in 2018 als eerste vrouw de Gouden Bal voor de beste speelster van de wereld. Hegerberg veroverde met Lyon vier keer de titel in de Champions League, waarvan ze inmiddels topscorer aller tijden is.