Michael van Gerwen gooit nét geen 9-darter en is direct klaar in Duitsland

Door onze Telesportredactie

Een balende Van Gerwen. Ⓒ ANP/HH

Het scheelde niet veel of Michael van Gerwen had zaterdagavond de dartwereld weer eens in vervoering gebracht. De Brabander noteerde bijna een 9-darter, maar tijdens zijn laatste pijl ging het mis. Extra pijnlijk was dat hij in die partij zijn meerdere moest erkennen in de Engelsman Stephen Bunting: 6-4.