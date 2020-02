Preses Franse ijssportbond weigert op te stappen om seksueel misbruik

Hij was destijds de baas in die tak van sport. De Franse minister van Sport deed onlangs een oproep aan Gailhaguet om terug te treden, maar daar voelt hij niets voor.

„Ik heb fouten gemaakt, maar ik ben nooit over de schreef gegaan”, zei de 66-jarige Fransman tijdens een persconferentie in Parijs. „Daarom zie ik geen reden om af te treden. Sinds wanneer is in dit land iemand bij voorbaat schuldig?”

Justitie in Frankrijk begon eerder deze week een onderzoek naar aanleiding van de getuigenis van tienvoudig Frans kampioene paarrijden Sarah Abitbol. Ze schreef haar onthutsende verhaal op in een vorige week gepubliceerd boek. Abitbol stelt dat ze tussen 1990 en 1992 meermaals is verkracht door haar toenmalige trainer Gilles Beyer. Abitbol was vijftien jaar oud toen het misbruik begon.

Het Openbaar Ministerie wil nu proberen met meer slachtoffers in contact te komen.