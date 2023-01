Premium Het beste van De Telegraaf

’Nice guys finish last’ Door wijze lessen van vader kent Merijn Scheperkamp op het ijs geen genade

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

HAMAR - Marcel Scheperkamp (64) bleef rustig met zijn armen over elkaar op de tribune staan, toen zijn zoon Merijn op het EK Sprint in Hamar zijn eerste internationale titel veroverde. Vanbinnen was Scheperkamp senior wel buitengewoon trots op Scheperkamp junior, ook omdat hij als geen ander weet welke stormen de 22-jarige schaatstopper van Jumbo-Visma heeft doorstaan om te komen waar hij nu is. In het atletenhotel in Noorwegen blikken ze samen terug op die reis.