Oranje-tegenstander Ecuador onder vuur: Chili vraagt FIFA om uitsluiting van WK

FIFA bevestigt dat de bond de klacht van Chili heeft ontvangen en opent een disciplinair onderzoek naar de mogelijke niet-speelgerechtigheid van Castillo in acht wedstrijden in de kwalificatie voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Hiervoor hebben ze de voetbalbond van Ecuador uitgenodigd om hun kant van het verhaal te vertellen aan de disciplinaire commissie.

De Chileense bond wil nu dat de uitslagen van die acht duels komen te vervallen en dat Ecuador wordt uitgesloten van het WK. Chili, dat als zevende eindigde in de WK-kwalificatie van Zuid-Amerika, wil de plek van Ecuador op het WK innemen. Ecuador is ingedeeld in een poule met Nederland, Senegal en Qatar.