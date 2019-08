Oude glorie moet herleven bij AZ

Owen Wijndal in actie tijdens een training van AZ. Ⓒ BSR Agency

BRUSSEL - AZ speelt vanavond in het immense Koning Boudewijn Stadion in Brussel de belangrijkste Europese wedstrijd in jaren. Na twee jaar absentie in het hoofdtoernooi van de Europa League is er de club uit Alkmaar veel aan gelegen weer eens van zich te doen spreken in Europa. Royal Antwerp FC is na de 1-1 in de ‘thuiswedstrijd’ in Enschede echter in het voordeel, beseft trainer Arne Slot. ,,We zullen in ieder geval moeten scoren.”