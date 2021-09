Nyck de Vries mag nog dromen van Formule 1-stoeltje

Dat betekent dat Valtteri Bottas moet vertrekken bij het topteam. Hij gaat normaal gesproken aan de slag bij Alfa Romeo, als opvolger van zijn stoppende landgenoot Kimi Räikkönen.

De rijderscarrousel in de Formule 1, het zogeheten silly season, is dus in alle hevigheid losgebarsten. Ook Nyck de Vries mag volgens bronnen nog dromen van een zitje in de koningsklasse van de autosport. De kersverse Formule E-wereldkampioen is momenteel reservecoureur bij Mercedes en wordt in verband gebracht met het vrijgekomen plekje bij Williams. Mercedes-teambaas Toto Wolff, die ook aandelen heeft in Williams, is zeer gecharmeerd van De Vries. Zowel Russell als diens huidige kompaan Nicholas Latifi hebben al aangegeven dat ze vinden dat De Vries een kans verdient.

De Nederlander (26) is evenwel niet de enige gegadigde. Ook Alexander Albon staat er goed op bij Williams, maar de voormalige teamgenoot van Max Verstappen staat ook op de radar van Alfa Romeo. Daar is nog niet zeker of Antonio Giovinazzi, de huidige teamgenoot van Räikkönen, wel door mag.