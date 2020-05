De knie van Tom Dumoulin moet zich nog steeds bewijzen

Tom Dumoulin moest vorig jaar in de Giro al snel opgeven met een pijnlijke knie. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Op 14 mei 2019 begon voor Tom Dumoulin een lijdensweg, waar nu mede door de coronacrisis nog steeds geen einde aan is gekomen. In Frascati, de finishplaats van de vierde etappe, stroomden met het bloed uit zijn linkerknie tevens zijn ambities weg om voor de tweede keer de Giro d’Italia te winnen. De pijn was van zijn gezicht af te lezen, evenals de intense teleurstelling die zich meester van hem had gemaakt.