Schaatser Patrick Roest in Hamar tussen hoop en vrees

Na zijn geslaagde primeur in 2017 veroverde Roest de wereldtitels allround in 2018 en 2019. In Hamar gaat hij vanaf zaterdag voor een trilogie, maar de 24-jarige boerenzoon uit Lekkerkerk is allerminst zeker van zijn zaak. „Ik voel me goed, maar ik ben ook een beetje bang dat het gevoel van Salt Lake City terugkeert. Daar moet ik maar niet te veel aan denken.”

Twee weken geleden bij de WK afstanden op de Utah Olympic Oval ging het helemaal mis met Roest, die tot dan een vrijwel perfect seizoen had gedraaid. Hij maakte een ontredderde indruk en pakte niet één medaille. „Technisch reed ik niet slecht, maar de benen wilden niet, de snelheid zat er niet in. Ik verzuurde totaal. Dat was een onwijs vervelende ervaring, maar ik denk niet dat het iets structureels is. Het was waarschijnlijk het schaatsen op hoogte dat me nekte. Dit weekeinde in Hamar moet dat gaan uitwijzen, hier hoop ik weer te rijden zoals het hoort.”

Met een derde wereldtitel allround op rij zou Roest revanche nemen, vooral op zichzelf. „Omgaan met tegenslagen hoort ook bij topsport. Het kan niet altijd meezitten, het kan niet altijd lekker gaan. Ik kan mijn seizoen hier in Hamar nooit helemaal meer goedmaken, maar ik kan het nog wel beetje glans geven.”