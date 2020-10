Max Verstappen voor negende keer in twaalf races op podium

Het was voor Verstappen zijn negende podiumplaats in twaalf races. In de overige drie races viel de 23-jarige Limburger uit.

Lewis Hamilton

De 35-jarige Hamilton boekte in Portugal zijn 92e(!) zege in de Formule 1. Met dat aantal is hij nu recordhouder. Twee weken geleden kwam de zesvoudig wereldkampioen (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019) al op gelijke hoogte met Michael Schumacher.

Mocht Hamilton dit jaar ook de wereldtitel binnenslepen, dan evenaart hij Schumacher opnieuw. De Duitser kroonde zich zevenmaal (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) tot kampioen, vaker dan wie dan ook.

Lewis Hamilton kreeg na het evenaren van het record van Michael Schumacher een oude helm van de Duitser cadeau van diens familie. Ⓒ EPA

Doldwaas begin

De race in Portimão kende een doldwaas begin, mede omdat direct nadat de lichten op groen gingen het licht begon te regenen. McLaren-coureur Carlos Sainz profiteerde optimaal en knalde vanaf de zevende plaats naar de leiding.

Verstappen viel terug tot plek vijf, mede door een incident met Sergio Perez. Beide mannen raakten elkaar, maar waar de Mexicaan in de rondte ging, kon Verstappen zijn weg vervolgen en zich weer terugknokken.

Bottas was in de chaos van de eerste ronde voorbijgegaan aan Hamilton. Toen de stofwolken waren gaan liggen, nam hij de leiding eenvoudig over van Sainz. In ronde 20 stelde de van pole gestarte Hamilton orde op zaken. Hij hernam de leiding en stond die niet meer af. Bottas en Verstappen konden de Brit in het vervolg van de race niet bedreigen.

Ferrari-coureur Charles Leclerc finishte na 66 ronden als vierde, vóór Pierre Gasly van Toro Rosso. Sainz moest uiteindelijk genoegen nemen met een zesde plaats.

Alexander Albon op het circuit in de Algarve. Ⓒ EPA

Alexander Albon

Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen, begon de race vanaf plek zes, maar eindigde slechts als twaalfde. De Thai, die het dit jaar erg zwaar heeft, werd door de top van het veld, onder wie Verstappen, bovendien op een ronde gezet.

Teambaas Christian Horner stelde in aanloop naar de race in Portimão nog dat Albon vanwege tegenvallende prestaties snel wat goede dingen moet laten zien.

Het Algarve International Circuit in Portimão wordt vanwege de hoogteverschillen ook wel vergeleken met een achtbaan. Ⓒ HH/ANP

Portugal

De Formule 1 streek deze week voor het eerst sinds 1996 weer neer in Portugal. Destijds werd geracet op het circuit van Estoril.

Aanvankelijk stond deze GP helemaal niet op de kalender voor 2020, maar vanwege de coronacrisis moest de leiding van de koningsklasse op zoek naar alternatieven. Onder meer de races in Australië, Zandvoort, Monaco en Frankrijk konden niet doorgaan.

Imola

Verstappen en collega’s komen volgende week opnieuw in actie. Dan staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma op het circuit van Imola, waar in 1994 Ayrton Senna overleed.

Het raceweekeinde in Italië duurt twee dagen, in plaats van de gebruikelijke drie. Dit om de rijders en teamleden enigszins tegemoet te komen vanwege de drukke corona-kalender.

