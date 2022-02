Bekerdebuut lonkt voor nieuwe NEC-spits Wilfried Bony

Bony en NEC zaten al twee weken in de wachtkamer voor de werkvergunning van Bony. Al op 26 januari was die aangevraagd, maar de ambtelijke molens draaiden traag.

Voor zijn komst naar Nijmegen zat Bony bijna anderhalf jaar zonder club. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 9 september 2020, toen hij namens het Saoedische Al-Ittihad in actie kwam bij de 2-0 zege op Al-Adalah en een groot aandeel had in het resultaat met een goal en een assist.

Invallen mogelijkheid

Na zo’n lange periode zonder club is een basisplaats op dit moment nog te hoog gegrepen voor Bony, maar een invalbeurt behoort wel tot de mogelijkheden.

De kwartfinale tussen NEC en Go Ahead Eagles begint om 19.00 uur in De Goffert. Er is voor het eerst sinds de derby tegen Vitesse op 17 oktober, toen een deel van het uitvak instortte, weer publiek welkom in De Goffert. Er zullen dik 4000 seizoenkaarthouders present zijn.