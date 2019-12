Zet Vuelta streep door deelname Van der Poel?

Was getekend: koersdirecteur Javier Guillen tegen Wielerflits. „Ik heb maar twee wildcards en daarvoor komen ook al drie Spaanse procontinentale teams in aanmerking”, aldus Guillén.

Hij vervolgt: „Ik ben zeer vereerd dat een wereldtopper als Mathieu van der Poel van start wil gaan in de Vuelta a España. Van der Poel is niet alleen een referentie in het hedendaagse wielrennen, hij brengt ook spektakel. Maar… het is zeer ingewikkeld.”

’Bijna onmogelijk’

Guillén: „Ik heb plaats voor 22 teams in de Vuelta. Dat zijn de 19 WorldTour-teams, aangevuld met Total Direct Energie als beste ProContinentale ploeg. Dat wil zeggen dat ik maar twee wildcards meer over heb, terwijl er al drie Spaanse teams zijn die smeken om deel te nemen aan de Vuelta: Caja Rural-Seguros, Burgos-BH en Fundación Euskadi. Hoe graag ik het zou willen, het wordt dus bijna onmogelijk om ook nog de ploeg van Van der Poel uit te nodigen. Ik moet nu al een Spaans team ontgoochelen en het is altijd onze betrachting geweest het Spaanse wielrennen te promoten.”

De resterende wildcards worden uitgedeeld begin maart na afloop van de Ronde van het Baskenland.

Doping

Of Caja Rural-Seguros daadwerkelijk naar de Ronde van Spanje gaat, valt zeer te bewijfelen. De UCI schorste de ploeg eerder deze week voor 15 tot 45 dagen. De UCI ging tot de strafmaatregel over nadat voor de tweede keer in een periode van twaalf maanden een renner van de Spaanse formatie is betrapt op doping.

Van der Poel heeft aangegeven erg graag naar de Vuelta te willen. Zoals bekend is de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio een hoofddoel. De 24-jarige wereldkampioen veldrijden wil kort erna zijn eerste grote ronde afwerken, de Vuelta, zo liet Van der Poel ook al eerder weten bij een exclusief interview met De Telegraaf.

Nieuwe uitdaging

„De focus ligt in de zomer op de Spelen. Tokio is mijn grote droom en daarna is een grote ronde rijden de grote en nieuwe uitdaging. Ik wil graag naar de Vuelta”, vertelde Van der Poel in Ruddervoorde, waar hij een cross uit de Superprestige reed.

De Ronde van Spanje start in 2020 in Nederland, zijn team Corendon-Circus moet nog wel een wildcard krijgen. Andere doelen voor volgend jaar zijn de prolongatie van zijn wereldtitel in het veld en een hoofdrol vervullen in een aantal voorjaarsklassiekers. De Nederlander won dit jaar Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. In de Ronde van Vlaanderen finishte hij als vierde, Parijs-Roubaix reed hij niet. Dat doet Van der Poel volgend jaar wel.

