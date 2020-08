Manchester City-verdediger Aymeric Laporte snapt niks van ’cruciaal besluit’ Nederlandse arbitrage

De 26-jarige Fransman meent dat scheidsrechter Danny Makkelie, VAR Jochem Kamphuis en assistent-VAR Kevin Blom de 1-2 niet hadden mogen goedkeuren.

Een paar uur na de wedstrijd in de kwartfinales deelde Laporte een video op Twitter, waarin volgens hem duidelijk te zien is dat voorafgaand aan de 1-2 van Moussa Dembélé op hem een overtreding wordt begaan door de doelpuntenmaker. Na de actie raadpleegde Makkelie de VAR, maar hij besloot het doelpunt goed te keuren.

„Voor de duidelijkheid: ik zal me niet verstoppen, ik ben een voetballer maar vooral een man. We hebben allemaal fouten gemaakt in deze wedstrijd en ik neem ook mijn verantwoordelijkheid voor de slechte teamprestaties van vanavond”, schreef Laporte op Twitter. „Maar deze beslissing is moeilijk te accepteren, vooral in een cruciale kwalificatie én met de hulp van de VAR.”

Kort na de bewuste actie maakte Dembélé ook het derde Franse doelpunt.

