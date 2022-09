Max Verstappen kan na Italiaanse zege al in Singapore kampioen worden: Een heel goede dag’

Dan moet Verstappen in Singapore nog wel een flink gat slaan. Zijn voorsprong op Charles Leclerc bedraagt inmiddels 116 punten. Sergio Pérez staat derde, met 125 punten minder dan Verstappen. De Nederlander moet na de race in Singapore 138 punten ‘los’ staan, om de titel daar al binnen te halen. Een week later wordt er geracet in Japan. Vervolgens zijn er nóg vier races te gaan.

,,Onze auto was vandaag weer heel goed”, zei Verstappen na zijn elfde overwinning van het jaar. ,,Op elke compound waren we het snelst. De degradatie van de banden was heel goed. Helaas werd de race op het einde niet meer herstart na de safety car, maar voor ons was het weer een heel goede dag.”