Technische baas Chester weg bij Renault

Teambaas Cyril Abiteboul roemde Chester om zijn niet aflatende inzet, ook in periodes dat het team het moeilijk had. Renault is er de afgelopen jaren nog niet in geslaagd de aansluiting te vinden met de topteams. Als motorleverancier kreeg het veel kritiek te verduren van Red Bull, dat inmiddels is overgestapt op motoren van Honda.

Pat Fry, die eerder werkte bij McLaren en Ferrari, neemt bij Renault waarschijnlijk de rol van technisch directeur over van Chester.

Bij Renault neemt de Fransman Esteban Ocon komend seizoen de plek over van de Duitser Nico Hülkenberg. Daniel Ricciardo zit dan weer achter het stuur bij de Fransen.