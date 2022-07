Lieke Klaver naar knappe vierde plaats in finale 400 meter op WK

Klaver was dolblij met haar prestatie. "Niet normaal. Ik ben op mijn eerste echt goede toernooi vierde bij de grote mensen", glunderde ze.

Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's won met overmacht het goud in 49,11. Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek rende naar het zilver in 49,60. Het brons ging naar Sada Williams uit Barbados in 49,75.

Klaver was deze week op de tartanbaan van Hayward Field sneller dan ooit. In de series van de 400 dook ze met 50,24 onder het Nederlands record van Femke Bol (50,37) en in de halve finales scherpte ze dat record aan tot 50,18. In de finale sloop de vermoeidheid er kennelijk toch in. Klaver liep al haar vijfde race van het toernooi en ook nog eens in de ondankbare buitenbaan 8.

Klaver won op de openingsdag van deze WK al zilver met de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd. Ze komt normaal gesproken ook nog uit op de 4x400 meter bij de vrouwen.

Vloon wel naar finale polsstokhoogspringen, Koppelaar niet

Menno Vloon heeft bij de WK de finale bereikt van het polsstokhoogspringen. Hij behoorde tot de twaalf atleten die een hoogte van 5,75 meter wisten te bedwingen in de kwalificaties. Vloon haalde die hoogte in zijn derde poging.

Rutger Koppelaar redde het niet. Hij bleef steken op 5,65 en dat was niet goed genoeg om door te dringen naar de eindstrijd, die zondag op de slotdag van de WK plaatsheeft.