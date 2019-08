’Ik maak me nu nog geen zorgen over De Ligt’

Koeman vertelde bij de NOS over De Ligt: ,,Aan de ene kant ga je er vanuit dat hij gaat spelen, want hij maakt een transfer voor heel veel geld. Maar als een club Chiellini en Bonucci heeft, kan het zo zijn dat de trainer een andere keuze maakt.”

Koeman staat in nauw contract met de verdediger.,,Ik heb Matthijs twee weken terug nog gesproken, toen gaf hij ook wel aan dat hij zich moet aanpassen aan de manier van spelen en verdedigen. Het is iets anders dat wat hij was gewend bij Ajax. In het Italiaanse voetbal, zeker op zijn positie, gaat het om de nul houden. Het draait minder om de opbouw, zoals bij ons in Nederland.”

,,Op het moment dat hij de keuze voor Juventus maakt, gaat hij naar een ander land en moet hij een nieuwe taal leren. Dat heeft tijd nodig, maar dat moet natuurlijk niet te lang duren. Ik maak me nu nog geen zorgen, maar als dit in oktober nog zo is, dan ga je wel nadenken over het feit dat hij geen ritme heeft.”

Vooralsnog lijkt Koeman De Ligt gewoon op te gaan stellen bij Oranje. ,,Hij heeft in de voorbereiding duels gespeeld en traint op een hoog niveau.” Nederland neemt het in de EK-kwalificatie op 6 september op in en tegen Duitsland. Op 9 september volgt het uitduel met Estland.