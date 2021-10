Het zit eindelijk eens mee voor PEC: ’Ik had echt kippenvel na die goal’

Voetbal

Ontlading bij PEC Zwolle: eerste zege van seizoen is binnen

PEC Zwolle is nog altijd hekkensluiter in de Eredivisie, maar de nummer achttien is wel eindelijk van de hatelijke nul af. De Zwollenaren boekten tegen Heracles Almelo de eerste zege van het seizoen (1-0). Captain Bram van Polen maakte in blessuretijd voor het moeizaam scorende PEC Zwolle de verloss...