Cornelisse junior dolblij met Vitesse-mijlpaal

Enzo Cornelisse (links) tijdens een training van Vitesse. Ⓒ BSR Agency

Vitesse-KVC Westerlo was een van de vele oefenduels die deze zomer worden afgewerkt in de voorbereiding, maar voor Enzo Cornelisse (17) en Daan Huisman (18) was het een zeer memorabele wedstrijd. De twee jeugdspelers van Vitesse speelden voor het eerst in hun carrière een wedstrijd met het eerste in de Gelredome.